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Spor

Sivasspor, Rıza Çalımbay kararını duyurdu

Bu sezon ki performansıyla UEFA Avrupa Ligi ön elemesine katılmaya hak kazanan Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile bir yıl daha devam etme kararı aldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 13:32:00 -
Sivasspor, Rıza Çalımbay kararını duyurdu

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile 'devam' kararı aldı.

Bu sezon ki performansıyla UEFA Avrupa Ligi ön elemesine katılmaya hak kazanan Sivasspor, teknik direktör konusundaki kararını kamuoyuyla paylaştı.

Sivasspor Kulübünün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Rıza Çalımbay ile yeni sözleşme imzalanacağını duyurdu.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Demir Grup Sivasspor'umuz Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ile yeniden anlaşmaya vardı. Deneyimli teknik adam yarın saat 11.30'da resmi sözleşmeye imza atacak."

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