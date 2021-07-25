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Spor Sivasspor-Petrocub rövanş maçının hakemi belli oldu
Spor

Sivasspor-Petrocub rövanş maçının hakemi belli oldu

Sivasspor-Petrocub rövanş maçını Rus hakem Kirill Levnikov yönetecek.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 12:06:00 -
Sivasspor-Petrocub rövanş maçının hakemi belli oldu

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Sivasspor, 29 Temmuz Perşembe akşamı Moldova temsilcisi Petrocub’u ağırlayacak.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda saat 20.00’da başlayacak karşılaşmada Rus hakem Kirill Levnikov düdük çalacak.

Levnikov’un yardımcılıklarını Egor Bolkhovitin ve Andrei Vereteshkin yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Vladislav Bezborodov olacak.

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