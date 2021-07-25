Sivasspor-Petrocub rövanş maçının hakemi belli oldu
Sivasspor-Petrocub rövanş maçını Rus hakem Kirill Levnikov yönetecek.
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Sivasspor, 29 Temmuz Perşembe akşamı Moldova temsilcisi Petrocub’u ağırlayacak.
Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda saat 20.00’da başlayacak karşılaşmada Rus hakem Kirill Levnikov düdük çalacak.
Levnikov’un yardımcılıklarını Egor Bolkhovitin ve Andrei Vereteshkin yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Vladislav Bezborodov olacak.