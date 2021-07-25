  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Canlı yayında Kuva-yi Milliye kavgası! Berhan Şimşek ile Taceddin Kutay birbirine girdi

Üzüm bağındaki 4 bin salkımı poşetlerle kapladı

Gel vatandaş CHP belediyeciliğine gel! Çöp toplatılır, otobüs ittirilir!

Terör örgütü YPG'ye ait hedefler bombalandı

HDP'li Erol Katırcıoğlu'nun skandal sözleri konuşuldu! CNN Türk canlı yayınında sert tartışma

Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretine ilişkin çarpıcı değerlendirme! 'Diyarbakır'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönül borcu var'

O milletvekili ifşa oldu! Salgından 1 yıl önce "zorunlu aşı" için kanun teklifi verildiği ortaya çıktı! 'Bulaşıcı hastalıklar için...'

Yeniakit.com.tr Can Candan'ın maskesini indiriyor!

Şuurunu kaybetti... Şamar Ruşen'e geldi, savunma Cihangir'e nasip oldu

MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu
Anadolu kulüpleri yarışa girdi
Olimpiyat finallerinde gurur yaşanıyor
Yerli aşıda sona yaklaşıldı
Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçak için rapor tamamlandı
Spor Sivasspor-Petrocub rövanş maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme Sivasspor-Petrocub rövanş maçı saat kaçta hangi kanalda?
Spor

Sivasspor-Petrocub rövanş maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme Sivasspor-Petrocub rövanş maçı saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu maçında Sivasspor, Petrocub karşılaşmasını 1-0 kazanarak rövanş maçında üstünlük elde etti. Sivasspor-Petrocub rövanş maçını Rus hakem Kirill Levnikov yönetecek. Peki Sivasspor-Petrocub rövanş maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme Sivasspor-Petrocub rövanş maçı saat kaçta hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2021-07-25 12:29:00 - 2021-07-25 12:30:34
Sivasspor-Petrocub rövanş maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme Sivasspor-Petrocub rövanş maçı saat kaçta hangi kanalda?

Sivasspor-Petrocub maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Sivasspor, Petrocub ile rövanş maçında bir kez daha karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Petrocub ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, rövanş maçı saati merak ediliyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak Sivasspor, ilk maçında TSİ 20.00'de Moldova'nın Petrocub takımıyla karşılaştı. Petrocub-Sivasspor maçı TRT Spor ekranlarından naklen yayınlandı. Petrocub-Sivasspor maçı sonucu 0-1 Sivasspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı. 

Sivasspor-Petrocub rövanş maçı ne zaman saat kaçta?

Turun rövanşı 29 Temmuz Perşembe günü Sivas'ta oynanacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda saat 20.00’da başlayacak karşılaşmada Rus hakem Kirill Levnikov düdük çalacak. Levnikov’un yardımcılıklarını Egor Bolkhovitin ve Andrei Vereteshkin yapacak. Sivasspor-Petrocub rövanş maçın dördüncü hakemi ise Vladislav Bezborodov olacak.Mücadele TRT Spor'dan şifresiz yayınlanacak.

Petrocub 11'leri

PETROCUB: Meira, Bogaciuc, Maxim, Ştefan, Revenco, Sandu, Ambros, Platica, Melachio, Jardan, Platica

Sivasspor 11'leri

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Pedro Henrique, Sefa, Kayode

Avrupa kupalarında daha önce 14 maça çıkan kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmaların 4'ünü kazandı, 9 kez sahadan yenik ayrıldı, bir maçta da berabere kaldı. Söz konusu mücadelelerde 15 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 29 gol gördü.

Petrocub hangi ülkenin takımı? Petrocub kuruluşu ne zaman? Petrocub oyuncu kadrosu
Petrocub hangi ülkenin takımı? Petrocub kuruluşu ne zaman? Petrocub oyuncu kadrosu

Spor

Petrocub hangi ülkenin takımı? Petrocub kuruluşu ne zaman? Petrocub oyuncu kadrosu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay