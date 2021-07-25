Sivasspor-Petrocub rövanş maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme Sivasspor-Petrocub rövanş maçı saat kaçta hangi kanalda?

Sivasspor-Petrocub maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Sivasspor, Petrocub ile rövanş maçında bir kez daha karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Petrocub ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, rövanş maçı saati merak ediliyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak Sivasspor, ilk maçında TSİ 20.00'de Moldova'nın Petrocub takımıyla karşılaştı. Petrocub-Sivasspor maçı TRT Spor ekranlarından naklen yayınlandı. Petrocub-Sivasspor maçı sonucu 0-1 Sivasspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sivasspor-Petrocub rövanş maçı ne zaman saat kaçta?

Turun rövanşı 29 Temmuz Perşembe günü Sivas'ta oynanacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda saat 20.00’da başlayacak karşılaşmada Rus hakem Kirill Levnikov düdük çalacak. Levnikov’un yardımcılıklarını Egor Bolkhovitin ve Andrei Vereteshkin yapacak. Sivasspor-Petrocub rövanş maçın dördüncü hakemi ise Vladislav Bezborodov olacak.Mücadele TRT Spor'dan şifresiz yayınlanacak.

Petrocub 11'leri

PETROCUB: Meira, Bogaciuc, Maxim, Ştefan, Revenco, Sandu, Ambros, Platica, Melachio, Jardan, Platica

Sivasspor 11'leri

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Pedro Henrique, Sefa, Kayode

Avrupa kupalarında daha önce 14 maça çıkan kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmaların 4'ünü kazandı, 9 kez sahadan yenik ayrıldı, bir maçta da berabere kaldı. Söz konusu mücadelelerde 15 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 29 gol gördü.