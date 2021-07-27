Sivasspor-Petrocub maçı biletleri kaç TL? Sivasspor-Petrocub rövanş maçı bilet fiyatları

Sivasspor-Petrocub maçı biletleri ne kadar? UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova ekibi Petrocub ile oynayacağı rövanş maçı hazırlıklarına devam eden Sivasspor evinde de mutluluk yaşamak istiyor.

Sivasspor-Petrocub maçı ne zaman saat kaçta?

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Moldova ekibi Petrocub ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanarak Sivas'a avantajlı bir skorla dönen temsilcimiz, Petrocub karşısında tur için mücadele verecek. 29 Temmuz Perşembe akşamı 20.00'da başlayacak mücadele TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

Sivasspor-Petrocub maçı biletleri nereden alınacak?

Sivasspor-Petrocub maçının biletleri satışa sunuldu. Sivasspor kulübünden yapılan açıklamada mücadelenin biletlerin Buruciye Medresesi ve Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki Passolig noktasından alınabileceği vurgulandı.

Sivasspor-Petrocub maçı biletleri kaç TL?

Gişeler saat 10.00 ile 18.00 arasında hizmet verecek ve "www.passo.com.tr" internet sitesinden de bilet satışı yapılacak. İnternetten alınan biletlerde sistem tarafından verilecek biletin çıktısı alınacak. Bilet fiyatları, kale arkası tribün 25, maraton tribün 50 ve VIP tribün 70 liradan satışa çıkarıldı.