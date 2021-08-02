Sivasspor muhtemel rakipleri kim?
Sivasspor kimle eşleşti? Sivasspor, UEFA Konferans Ligi 3.ön eleme turunda Dinamo Batum ile karşılaşacak. Yiğido'nun turu geçmesi durumnda play-off'da karşılaşacağı muhtemel rakipler de belli oldu. Peki, Sivasspor kimle eşleşti?
UEFA Konferans Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Temsilcimiz Sivasspor'un hangi takımla eşleştiği merak ediliyor.
Sivasspor muhtemel rakipleri kim?
Sivasspor, 3.ön eleme turunda Dinamo Batum ile karşı karşıya gelecek. Turun ilk maçı 5 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da deplasmanda oynanacak. Turun ikinci maçı ise 12 Ağustos Perşembe akşamı 21.00'de oynanacak. Sivasspor, Dinamo Batum'u elerse play-off turunda Lokomotiv Plovdiv - Kopenhag eşleşmesi galibiyle karşılaşacak.