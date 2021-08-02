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Spor Sivasspor muhtemel rakipleri kim?
Spor

Sivasspor muhtemel rakipleri kim?

Sivasspor kimle eşleşti? Sivasspor, UEFA Konferans Ligi 3.ön eleme turunda Dinamo Batum ile karşılaşacak. Yiğido'nun turu geçmesi durumnda play-off'da karşılaşacağı muhtemel rakipler de belli oldu. Peki, Sivasspor kimle eşleşti?

Yeniakit Publisher
2021-08-02 16:02:00 -
Sivasspor muhtemel rakipleri kim?

UEFA Konferans Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Temsilcimiz Sivasspor'un hangi takımla eşleştiği merak ediliyor.

Sivasspor muhtemel rakipleri kim?

Sivasspor, 3.ön eleme turunda Dinamo Batum ile karşı karşıya gelecek. Turun ilk maçı 5 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da deplasmanda oynanacak. Turun ikinci maçı ise 12 Ağustos Perşembe akşamı 21.00'de oynanacak. Sivasspor, Dinamo Batum'u elerse play-off turunda Lokomotiv Plovdiv - Kopenhag eşleşmesi galibiyle karşılaşacak.

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