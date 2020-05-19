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Spor

Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz 19 Mayıs'ı kutladı

Yeniakit Publisher
2020-05-19 00:23:04 -
Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz 19 Mayıs'ı kutladı

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Kulübü'nde, başkan Mecnun Otyakmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Otyakmaz, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı, Amasya, Erzurum ve Sivas'a kadar uzanan Milli Mücadele'nin, milletin azim ve kararlılığı ile birleşerek, Anadolu'ya yayıldığını ve zaferle sonuçlandığını belirtti.

Başkan Otyakmaz, mesajında şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk gençliğine olan güvenini, kurduğu cumhuriyeti emanet ederek göstermiş, gençliğin milletlerin gücü, inancı ve yarınları olduğunu vurgulamıştır. Bu emanete layığı ile bugüne kadar sahip çıkan gençlerimiz, bugünle yarın arasındaki köprü olarak aydınlık yarınlarımızın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, 101. yıl dönümünde Milli Mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm vatan kahramanlarımızı şükran, minnet ve rahmetle anıyoruz."

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