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Spor Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın acı günü
Spor

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın acı günü

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın amcasının vefat ettiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 03:41:00 -
Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın acı günü

Kulüpten yapılan açıklamada, Mecnun Otyakmaz'ın amcası Ömer Otyakmaz'ın uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Merhum Ömer Otyakmaz'a yüce Allah'tan rahmet, başta başkanımız Mecnun Otyakmaz olmak üzere, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

Ömer Otyakmaz'ın cenazesinin yarın Doğanşar ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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