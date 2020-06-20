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Spor

Sivasspor, Konya maçına hazır

Süper Lig’in 28.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 13:00:59 -
Sivasspor, Konya maçına hazır

Süper Lig’in 28. hafta maçında yarın deplasmanda İH. Konyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.


Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçın hazırlıklarını tamamladı.


DG Sivasspor, saat 15.00’te Sivas’tan ayrılarak Nuri Demirağ Havalimanı’ndan Konya’ya giderek kampa girecek. Konyaspor ile Sivasspor, yarın saat 21.00’de Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda karşılaşacak ve mücadelede Halil Umut Meler görev yapacak.

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