  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Sivasspor kafilesi Konya’ya gitti

Süper Lig’in 28.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 16:27:34 -
Sivasspor kafilesi Konya’ya gitti

Süper Lig’in 28. hafta maçında deplasmanda İH. Konyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, havayolu ile Konya’ya gitti.


Süper Lig’de yarın deplasmanda İH. Konyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından 21 kişilik kafileyle Sivas’tan ayrılarak Nuri Demirağ Havalimanı’ndan havalanan uçakla Konya’ya gitti. Kırmızı-beyazlılar, Konya2da kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başlayacak.


Konyaspor ile Sivasspor, 21 Haziran Pazar günü 21.00’de Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda karşılaşacak ve mücadelede Halil Umut Meler görev yapacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı