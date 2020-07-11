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Spor

Sivasspor kafilesi İstanbul'a gitti

Yeniakit Publisher
2020-07-11 17:29:01 -
Sivasspor kafilesi İstanbul'a gitti

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma için İstanbul'a gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerindeki antrenmanın ardından 21 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan uçakla İstanbul'a hareket etti.

Sivasspor, İstanbul'da kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 21.00'de Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ali Palabıyık görev yapacak.

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