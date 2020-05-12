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Spor

Sivasspor güç depoluyor

DG Sivasspor, gruplar halinde gerçekleştirdiği hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 22:24:20 -
Sivasspor güç depoluyor

DG Sivasspor, gruplar halinde gerçekleştirdiği hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Bir günlük izin ardından Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde 2 grup halinde yapılan antrenmanlarda ikinci grupta yer alan sporcular, egzersiz ve dayanıklılık hareketleriyle başladıkları idmanı topla gerçekleştirilen çalışmalar ve koşu ile tamamladı.


Antrenmanlar gruplar ve bireysel olarak sağlık ekibinin kontrolünde, sosyal mesafe ve hijyen kuralları titizlikle uygulanarak gerçekleştirilmeye devam edecek.

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