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Spor

Sivasspor galibiyete hasret

Süper Lig'deki son 4 maçında 3 puan sevinci yaşayamayan kırmızı-beyazlılar galibiyete hasret kaldı

Yeniakit Publisher
2020-07-09 09:31:48 -
Sivasspor galibiyete hasret

SİVAS (AA) - Süper Lig'in 31. haftasında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olan Demir Grup Sivasspor, galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar arasında yer alan kırmızı-beyazlı ekip, son 4 maçını kazanamayarak zirve yarışında önemli yara aldı.

Ligde en son 27. haftada sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Sivas ekibi, sonraki haftalarda 3 puana hasret kaldı.

Ligin 28. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Sivasspor, bir sonraki hafta ise sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 kaybetti.

Golsüz berabere kaldığı Kasımpaşa deplasmanında da galibiyet sevinci yaşayamayan kırmızı-beyazlı ekip, ligin 31. haftasında dün Yeni Malatyaspor'a iç sahada 1-0 kaybederek geride kalan son 4 haftada taraftarına galibiyet sevinci yaşatamadı.

Sivasspor, son 4 maçında kalesinde gördüğü 5 gole, 2 golle yanıt verebildi.

Geride kalan 31 haftalık periyotta 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 54 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, puan cetvelinde 3. sıradaki yerini korudu.

Sivas ekibi, ligin 32. haftasında 12 Temmuz Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

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