Sivasspor-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?
Fenerbahçe maç sonucu | Süper Lig'in 23.haftasında Sivasspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Peki, Sivasspor-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne oldu?
Süper Lig’in 23.haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Peki, maç kaç kaç bitti?
Sivasspor-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?
Ligin 23.haftasında Sivasspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor.