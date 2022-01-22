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Spor Sivasspor-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?
Spor

Sivasspor-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Fenerbahçe maç sonucu | Süper Lig'in 23.haftasında Sivasspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Peki, Sivasspor-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2022-01-22 16:54:00 -
Sivasspor-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig’in 23.haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Peki, maç kaç kaç bitti?

Sivasspor-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Ligin 23.haftasında Sivasspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor.

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