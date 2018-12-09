Sivasspor çıkışını sürdürdü

Süper Lig'de dün sahasında Göztepe'yi 2-0 yenen Demir Grup Sivasspor, son haftalardaki çıkışını sürdürdü.

Hakan Keleş'in teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından çıkışa geçen kırmızı-beyazlı ekip, Göztepe karşısında da sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Ligin 11. haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile golsüz berabere kalarak yenilmezlik serisi başlatan Sivasspor, bu maçın ardından deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1, Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Sivas temsilcisi, son olarak iç sahada Göztepe karşısında 2-0 kazanarak yenilmezlik serisini 5 maça çıkarttı.

- Sivasspor Hakan Keleş ile 4 maçta 10 puan topladı

Lige iyi başlangıç yapamayan ve 11. haftada Atiker Konyaspor karşısında alınan beraberliğin ardından teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayıran Sivasspor, bu göreve getirdiği Hakan Keleş ile yükselişe geçti.

Kırmızı-beyazlı ekip, Hakan Keleş'in teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından hiç maç kaybetmedi. Keleş yönetimindeki Sivasspor, deplasmanda Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i yendi, evinde ise Göztepe'yi mağlup etti, Çaykur Rizespor ile berabere kaldı. Sivasspor, Keleş yönetiminde çıktığı 4 maçta 10 puan toplayarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İlk teknik direktörlük deneyimini Sivasspor'un başında yaşayan Hakan Keleş, ligin 11. haftasında 11 puanla devraldığı kırmızı-beyazlı ekibi 4 haftada 21 puana taşıdı.