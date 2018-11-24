Sivasspor, Çaykur Rizespor maçına hazır





SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Futbolcular, pas ve şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Çaykur Rizespor yarın saat 13.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.