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Sivasspor, Çalımbay ile sözleşme imzaladı

Demir Grup Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

07 Haziran 2019 Cuma 15:40
Sivasspor, Çalımbay ile sözleşme imzaladı

Demir Grup Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Çalımbay, tüm amacının Sivasspor’u iyi bir yere getirmek olduğunu söyledi.


DG. Sivasspor ile Rıza Çalımbay arasındaki imza töreni Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda çok sayıda taraftarın katılımı ile şölene dönüştü. İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Çalımbay ile büyük başarılara imza atmayı düşündüklerini belirterek, "Geleceğe daha güvenle ve umutla bakıyoruz. O yüzden başta hocamıza teşekkür etmek istiyorum. Tekrar teklifimizi kabul ettiği için. Sivas kendi memleketidir. Sivasspor kendi kulübüdür. 1967 yılında Kayseri müsabakasına gitmek için babasının ardından ağlayacak derecede Sivassporlu olduğunu biliyoruz. Biz kendisiyle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Kendisi ile büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyoruz" dedi.



Rıza Çalımbay: "Tüm amacım Sivasspor’u iyi bir yere getirmektir"


Çalımbay, Sivasspor’un kendisi için özel bir yeri olduğunu ederek, hem kendisi hem de yönetim hedefi seçtiği için anlaşmanın sağlandığını sözlerine ekledi. Çalımbay, "Tekrar burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Çünkü Sivas benim için çok önemli. Doğduğum büyüdüğüm yer. 4 Eylül Stadyumu’nun toprak zeminlerini hatırlıyorum. Çocukluğum tamamen burada geçti. Tamamen Sivasspor’la geçti. Sivasspor’dan bana ilk teklif geldiğinde inanılmaz heyecanlanmıştım. Sivasspor’u çalıştırmak hayalimdi. Tüm sıkıntılara rağmen 2,5-3 yıl yönetimle birlikte güzel bir grafik çizdik. Çok iyi bir şekilde de ayrıldık. Gelmek üzere ayrıldık. Kısmet de bugüneymiş. Benim buradaki tüm amacım Sivasspor’u iyi bir yere getirmektir. Sadece benimle birlikte değil tabi, yönetimimiz, taraftarlar ve basın mensuplarımız ile birlikte çok iyi bir duruma getirmek istiyoruz. Görüşmemizde hedefe gidelim dedim. ‘Biz zaten hedefi seçtiğimiz için seni seçtik’ dediler" şeklinde konuştu.


Çalımbay bir yıllık sözleşme imzalamış olsalar da anlaşmanın süresiz olduğunu vurgulayarak, "Bir önceki sözleşme de 1 yıllıktı. Ancak 3 yıl Sivas’ta kalmıştım" dedi.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 15:40
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