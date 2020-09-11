  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor

Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 17:52:40 -
Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, ligin ilk haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenman basına kapalı gerçekleştirildi.

Isınma, açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve taktik ağırlıklı çalışmayla sona erdi.

Antrenmanın ardından kırmızı-beyazlı ekip kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor, yarın saat 17.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ali Palabıyık görev yapacak.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan küstah Macron'a cevap verdi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan küstah Macron'a cevap verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sosyal med..
AB’den skandal 'Türkiye' tavsiyesi!
Dünya

AB’den skandal 'Türkiye' tavsiyesi!

Avrupa Birliği Akdeniz Ülkeleri Zirvesi’nin sonuç bildirisinde, Türkiye'ye karşı yaptırımların genişletilmesi önerisinde bulunuldu. ..
Türkiye'den sert tepki: Hastalıklı kişiler
Siyaset

Türkiye'den sert tepki: Hastalıklı kişiler

Dışişleri Bakanlığı, İsveç’in başkenti Stokholm’de bir grup ırkçı barbarın kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’i yakarak saygısızlık yapmalarını ..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı