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Spor Sivasspor-Al Sharjah maçı saat kaçta hangi kanalda?
Spor

Sivasspor-Al Sharjah maçı saat kaçta hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Sharjah ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırmaya başladı. Sivasspor maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-07-25 18:17:00 -
Sivasspor-Al Sharjah maçı saat kaçta hangi kanalda?

Sivasspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Sharjah ile karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman?

Sivasspor-Al Sharjah maçı saat kaçta hangi kanalda?

Sivasspor- Al Sharjah maçı saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Mücadele hiçbir kanaldan naklen yayımlanmayacak. Mücadelenin sonucuna haberlerimizde yer vereceğiz. Öte yandan kırmızı-beyazlı ekip, 26 Temmuz Salı günü Sivas'a dönecek.

 

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