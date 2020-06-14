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Yerel

Sivaslı vatandaş, benekli semender görüntüledi

Sivas’ın Divriği ilçesinde bir vatandaş tarafından benekli semender görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 14:25:36 -
Sivaslı vatandaş, benekli semender görüntüledi

Sivas’ın Divriği ilçesinde bir vatandaş tarafından benekli semender görüntülendi.


Nesli tükenme tehlikesinde olan benekli semender, Divriği ilçesi Karakuzulu köyünde yaşayan Hüseyin Doğan tarafından görüntülendi. Doğan, evinden dışarı çıkmak istediği esnada kapısının önünde benekli semenderi fark etti. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan benekli semenderi bir süre sonra cep telefonuyla görüntüleyen Doğan, semenderin doğasına dönmesine izin verdi. Görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Doğan, vatandaşların semenderi çeşitli canlılara benzettiğini belirtti.



"Hayatımda hiç görmediğim, değişik bir canlı gördüm"


Hüseyin Doğan, benekli semenderi evinin bahçesinde görüntülediğini belirterek, "12 Haziran Cuma akşamı dışarı çıkmak için kapıyı açtığımda hayatımda hiç görmediğim, adını dahi duymadığım, değişik bir canlı gördüm. Daha sonradan adının semender olduğunu öğrendim. Nesli de tükenmek üzereymiş. Üzüldüm, umarım yetkililer bu konuda bir önlem alırlar" dedi.

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