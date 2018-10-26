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Sivaslı muhtar fark etti!.. Öldürüp kaçıyor

Sivas'ın Alanyurt köyünün muhtarı, 'Böcek Paraziti'nin hayvanları öldürüp kaçtığını fark etti.

26 Ekim 2018 Cuma 11:27
Sivaslı muhtar fark etti!.. Öldürüp kaçıyor

Hafik ilçesine 21 kilometre uzaklıkta bulunan olan Alanyurt köyünde köy muhtarı Fuat Yıldız uzunluğu yaklaşık 30 santimetre olan ve yılanı andıran bir canlı gördü.

Böcek paraziti olduğu fark edildi

Yolda yürürken bir mermer üzerinde görülen canlının böcek paraziti olduğu anlaşıldı. Paraziti ilk kez görenler gözlerine inanamadı. Canlıyı fark eden muhtar o anları cep telefonu kamerası ile kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Hayvanı öldürüp dışarı çıktı

Birçok kişi videoyu izlerken, canlının ne olduğuna anlam veremediler. Hayvanların içine giren böcek parazitinin hayvanı öldürdükten sonra dışarı çıktığı öğrenildi.

“Bir kavanoz içine aldım”

Paraziti bir kavanoza koyarak evine götüren muhtar Yıldız, canlıyı gördüklerinde çok şaşırdıklarını söyleyerek, "Kapı önünde gezerken bir canlı türüne rastladım.Bunu bir kavanoz içine aldım" dedi.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 11:27
  1. Böcek paraziti
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