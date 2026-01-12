Sivas–Kayseri yolu kapandı

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas–Kayseri kara yolu ulaşıma kapatılırken, Kayseri–Kahramanmaraş yolunda ağır taşıtların geçişine izin verilmiyor.

İç Anadolu Bölgesi’nde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi, kara yolu ulaşımında ciddi aksamalara yol açtı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sivas–Kayseri kara yolu tamamen ulaşıma kapatılırken, Kayseri–Kahramanmaraş yolunda ise ağır taşıt trafiğine izin verilmiyor.

Sivas–Kayseri kara yolu, kar yağışının ardından şiddetlenen tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Kovalı Kavşağı’nda önlem alan ekipler, araç geçişine izin vermeyerek sürücüleri kent merkezlerine ve bölgedeki akaryakıt istasyonlarına yönlendiriyor. Karayolları ekipleri, yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, söz konusu yol sabah saatlerinde de tipi nedeniyle kapanmış, yapılan çalışmaların ardından bir süreliğine ağır tonajlı olmayan araçların geçişine izin verilmişti. Ancak hava koşullarının yeniden ağırlaşmasıyla yol tekrar ulaşıma kapatıldı.

Öte yandan Kayseri–Kahramanmaraş kara yolunda da yoğun kar yağışı ulaşımı zorlaştırıyor. Şiddetli yağış nedeniyle tır ve çekici türü ağır taşıtların geçişine izin verilmezken, kar lastiği bulunan binek araçların geçişi kontrollü şekilde sağlanıyor.

Yetkililer, sürücüleri zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarırken, bölgede kar yağışı ve tipinin bir süre daha etkisini sürdürmesinin beklendiğini bildirdi.