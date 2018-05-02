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Sivas Valisi'nden köyüne dönmek isteyene arsa!

SivasValisi Davut Gül, köyüne dönmek isteyenlerin arsa ile ilgili yaşadığı sorunları ortadan kaldırarak destek olacaklarını belirtti.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:04
Sivas Valisi'nden köyüne dönmek isteyene arsa!

Sivas Valisi Davut Gül, köyüne dönmek isteyenlerin arsa ile ilgili yaşadığı sorunları ortadan kaldırarak destek olacaklarını belirtti. TÜİK verilerine göre İstanbul'da 700 binin üzerine Sivaslı yaşıyor.

"KÖYÜNE DÖNMEK İSTEYENLERİN ARSA SORUNU ÇÖZÜLECEK"

Sivas İl Özel İdaresinin "Köyler Yaşamalıdır" adı altında bir proje başlattığını aktaran Vali Gül, şöyle devam etti:

"Şehirde yaşayan ve köyüne geri dönmek isteyen vatandaşlarımız arsa ile ilgili sorunlar yaşamakta. Köylerimizde bu tür sorunlar yaşandığında Çevre ve Şehircilik ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Defterdarlık ve ilgili kurumlar birer kişi görevlendirdi. Olabildiğince hızlı bir çözüm üretecek sistem oluşturmak istiyoruz. Sizlerin de köyünde bu tür talepler varsa bunu kaymakamlık aracılığıyla İl Özel İdaresine alternatif arazileri bildirin. Amacımız ilk etapta 10 bin arsa üretmek ve bütün köylerimizin buna katılmasını sağlamak."

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:04
  1. Sivas
  2. İstanbul
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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