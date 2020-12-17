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Aktüel Sivas Valiliğinden Mevlana'nın 747. Vuslat Yılı'na özel klip
Aktüel

Sivas Valiliğinden Mevlana'nın 747. Vuslat Yılı'na özel klip

Yeniakit Publisher
2020-12-17 09:36:49 -
Sivas Valiliğinden Mevlana'nın 747. Vuslat Yılı'na özel klip

SİVAS (AA) - Sivas Valiliği, Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla özel klip hazırladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Çifte Minareli Medrese, Şifaiye Medresesi, Buruciye Medresesi, Gökmedrese, Atatürk Kongre Müzesi ve tarihi camilerin görüntülerine de yer verilen klipte, semazenler valilik binası önündeki süz havuzunun etrafında sema yaptı.

Mevlana'nın dünyaca bilinen "gel" çağrısına vurgu yapılan ve Sivas Valiliğinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip, beğeni topladı.

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