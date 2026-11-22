Sivas TSO seçiminde dengeler değişti!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Mustafa Eken’i destekleyen beyaz liste, 78 meclis üyeliğinin 57’sini kazandı.
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’nda (STSO) iki adayın yarıştığı seçimde meclis çoğunluğu Mustafa Eken’i destekleyen listenin oldu.
Sivas'ta Yavuz Selim İlkokulu'nda gerçekleştirilen STSO Meclis üyeliği seçiminde odaya kayıtlı üyeler oy kullandı. 30 meslek komitesinde 78 meclis üyesinin belirlendiği seçimde, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkan adayı Mustafa Eken'in beyaz pusulasında bulunan 57 meclis üyesi adayı üyelerin oyları ile seçildi. Mevcut başkan Zeki Özdemir'i destekleyen mavi pusula adayların ise 21'i seçildi. Mecliste çoğunluğu elde eden Mustafa Eken'in başkanlığına kesin gözüyle bakılıyor.
Gündem
Kacır: 1000 KOBİ’nin yatırımlarını destekleyeceğiz! Yeşil dönüşüm için 3 milyar liralık yeni destek çağrısı