  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sabancı Holding’den 1.2 milyar TL net kâr

Global düşünüp yereli kalkındıracak

Mola bitti, çarklar dönüyor

Ağızda metal tadı neden olur? | "Ağzımda metal tadı var"

Helal akreditasyonda düzenleme
için kalan
Aktüel

Sivas tarım alanında Türkiye 4’üncüsü

Ülkemizde yetişen birçok tarımsal üründe ilk 10’da yer alan Sivas’ın tarımsal alan büyüklüğü olarak Türkiye’nin en büyük 4’üncü şehri olduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 11:18:23 -
Sivas tarım alanında Türkiye 4’üncüsü

Ülkemizde yetişen birçok tarımsal üründe ilk 10’da yer alan Sivas’ın tarımsal alan büyüklüğü olarak Türkiye’nin en büyük 4’üncü şehri olduğu açıklandı.


Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2019 yılı geçici verilerine göre Türkiye’deki toplam tarım alanı miktarının en yüksek olduğu il 18 milyon 763 bin 439 dekarla Konya oldu. Konya’yı; 11 milyon 545 bin 981 dekarla Ankara, 10 milyon 729 bin 252 dekarla Şanlıurfa, 7 milyon 910 bin 473 dekarla Sivas ve 6 milyon 151 bin 62 dekarla Yozgat izledi.


Toplam tarım alanı miktarı en düşük olan il ise 117 bin 942 dekarla Yalova oldu. Bu ili 298 bin 583 dekarla Artvin, 317 bin 719 dekarla Bingöl, 374 bin 254 dekarla Karabük ve 387 bin 135 dekarla da Bartın takip etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı