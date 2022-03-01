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Eğitim Sivas okullar tatil mi? Sivas yarın okullar tatil mi valilik açıklaması 2 Mart
Eğitim

Sivas okullar tatil mi? Sivas yarın okullar tatil mi valilik açıklaması 2 Mart

Sivas yarın okullar tatil olur mu? Sivas’ta kar yağışı etkili oluyor. Öğrenciler ise kar yağışı sebebiyle okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Sivas okullar tatil olur mu? Sivas yarın 2 Mart okullar tatil mi?

Yeniakit Publisher
2022-03-01 10:50:00 -
Sivas okullar tatil mi? Sivas yarın okullar tatil mi valilik açıklaması 2 Mart

Sivas’ta kar yağışı etkili oluyor. Öğrenciler ise okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Sivas okullar tatil mi?

Sivas okullar tatil mi? Sivas yarın okullar tatil mi valilik açıklaması 2 Mart

Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini soğuk hava ve kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde başlayan kar, tarihi kent meydanını beyaza bürüdü. Okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. 2 Mart Salı günü Sivas’ta karla karışık yağmur bekleniyor. Okulların tatil olmasına ilişkin şayet bir açıklama gelirse haberlerimizde yer vereceğiz.

 

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