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Sivas merkezli suç örgütüne dev operasyon!

Sivas merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan14 kişiden 2'si tutuklandı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 09:28
Sivas merkezli suç örgütüne dev operasyon!

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "suç işlemek amacıyla silahlı organize suç örgütü kurmak ve yönetmek, çek ve senet tahsilatı, iş yeri kurşunlama, şantaj ve kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi" suçlarını işlediği ileri sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sivas merkez ile İzmir ve Kocaeli'de çok sayıda şubeden polisin katılımıyla eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise bilgisayar kasası ve bazı evraka el konuldu.

Operasyon kapsamında çok sayıda müştekinin de ifadesine başvuruldu.

Şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 7 kişiden Ü.K. ve O.K. tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Örgüt elebaşı olduğu iddia edilen A.K. ile diğer şüpheliler M.K, M.E, A.A, S.B, İ.Ö. ve M.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 09:28
  1. Kocaeli
  2. İzmir
  3. suç örgütü
  4. Sivas

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