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Aktüel Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü
Aktüel

Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili olarak canlandırıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 21:59:17 -
Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü

SİVAS (AA) - Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili olarak canlandırıldı.

Belediye binası önünden başlayarak Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önüne gelen temsili Atatürk ve silah arkadaşları, Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, diğer protokol üyeleri ve Sivaslılar tarafından karşılandı.

Atatürk'ü canlandıran Devlet Tiyatrosu oyuncusu Abdülsamet Sünbül, atlı birlikler öncülüğünde üstü açık arabayla gelip halkı selamladı.

Güzergah boyunca vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu temsili Atatürk, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi balkonunda il protokolüyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Program, temsili Atatürk'ün vatandaşlarla fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.


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