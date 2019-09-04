0553 313 94 23

Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve bazı bakanlar, Atatürk Kongre Müzesi'nde tiyatro oyuncuları tarafından Sivas Kongresi'nin temsili olarak canlandırılmasını izledi

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:56
Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü

SİVAS (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, tiyatro oyuncuları tarafından Sivas Kongresi'nin temsili olarak canlandırılmasını izledi.

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinliklerine katılmak için kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çelenk sunma programının ardından kongrenin yapıldığı Atatürk Kongre Müzesi'ne geçti.

Erdoğan, kongrenin yapıldığı tarihi salondaki sıraya oturarak, tiyatro oyuncuları tarafından Sivas Kongresi'nin temsili olarak canlandırılmasını izledi.

Oyunun ardından Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Sivas Devlet Tiyatrosu sanatçısı Abdülsamet Sünbül ile diğer oyuncuları kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sivas Valisi Salih Ayhan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti, CHP ve MHP genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer ilgililer de tarihi salondaki sıralara oturarak canlandırmayı takip etti.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 14:56
  1. 4 Eylül
  2. canlandırma
  3. Sivas

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnönü 5. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası şampiyonu belli oldu
    1. İnönü 5. Geleneksel Halı Saha Futbol..
    2. İçişleri Bakanlığı Ağustos Ayı..
    3. İçişleri Bakanlığı Ağustos Ayı..
    4. Erdoğan: "Milli sınırlar içinde vatan..
    5. İtirafçı olan kadın avukata..
    6. Barışmak için gittiği fırında öldürüldü
    7. İstifa eden İYİ Parti'li isim konuştu:..
    8. Bilecik’in kurtuluş etkinliklerinde..
    9. Boğazı kesilen kadın 9 günlük yaşam..
    10. Terör devleti S-400'lerimize mi sızdı?..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir asır sonra..
    12. Mardin şehidi Türkçe, Kürtçe ve Arapça..
    13. Tıbbi cihaz ve malzeme fiyatları..
    14. Çorum Belediye’si vektörel mücadeleye..
    15. Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine..
    16. Erzincan Basket Spor Kulübü..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sivas'ın..
    18. Diyarbakır’da Vatan Partisi üyeleri..
    19. İSPARK otoparklarını değnekçiler bastı!
    20. Polisten kaçan şüpheli, uyuşturucu..
    21. Başkan Kılınç’tan Zabıta Haftası mesajı
    22. Diyarbakır'da HDP'liler yol kapatma..
    23. İran yedi balıkçı gemisine el..
    24. Adana Demirspor’da Uğur Tütüneker..
    25. Başkan Yüksel, Uğur Mumcu Cemevi’nde..
    26. İBB'de işten çıkarmalar
    27. İsrail hapishanesindeki Filistinli..
    28. Adana Demirspor'da Uğur Tütüneker dönemi
    29. “Kanada’ya mülteci alınacak” yalanı,..
    30. Kula’da 97’nci kurtuluş coşkusu
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!