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Gündem Sivas ile Giresun arasındaki yol kapandı, 10 kilometrelik kuyruk oluştu
Gündem

Sivas ile Giresun arasındaki yol kapandı, 10 kilometrelik kuyruk oluştu

Yeniakit Publisher
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Sivas ile Giresun arasındaki yol kapandı, 10 kilometrelik kuyruk oluştu

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi ile Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi arasında yoğun yağış sonrası toprak ve taşların düşmesi nedeniyle kapanan yolda 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin yolu açmak için çalışmaları sürüyor.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi ile Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi arasındaki kara yolu, etkili olan yoğun yağışın ardından düşen toprak ve taşlar nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgede yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yolda ilerleyemeyen araçlar beklemek zorunda kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Bölgede yol açma ve temizlik çalışmaları sürüyor.

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