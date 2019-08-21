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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Profesör Doçent doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi akademik personel alımının yapılacağını duyurdu. Cumhuriyet Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanlarının ne zaman yayınlanacağını merak edenler Basın İlan Kurumu üzerinden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Profesör Doçent doktor öğretim üyesi alımlarının yapılacağı ilan vesilesiyle öğrendi. Peki Profesör Doçent doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? Profesör Doçent doktor öğretim üyesi alım başvuru şartları neler? Profesör Doçent doktor öğretim üyesi alımları nereye ve nasıl yapılacak? İşte Cumhuriyet Üniversitesi akademik personel alımlarına ilişkin detaylar.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:47
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Profesör Doçent doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi akademik personel alımının yapılacağını duyurdu. Cumhuriyet Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanlarının ne zaman yayınlanacağını merak edenler Basın İlan Kurumu üzerinden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Profesör Doçent doktor öğretim üyesi alımlarının yapılacağı ilan vesilesiyle öğrendi. Peki Profesör Doçent doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? Profesör Doçent doktor öğretim üyesi alım başvuru şartları neler? Profesör Doçent doktor öğretim üyesi alımları nereye ve nasıl yapılacak? İşte Cumhuriyet Üniversitesi akademik personel alımlarına ilişkin detaylar.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan alım ilanında, başvuru tarihi : 20.08.2019 - Duyuru Bitiş Tarihi : 03.09.2019. Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak olan adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

Başvuruda İstenilen Belgeler:

Profesör kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası.

Doçent kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş, doktora ya da uzmanlık belgesi 4 takım bilimsel yayın dosyası.

Adaylar bilimsel yayın dosyalarının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, diğer nüshalarını elektronik ortamda (flash bellek) teslim edebilirler.

İlan detayları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:47
  1. İstanbul
  2. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Profesör Doçent doktor öğretim üyesi alım ilanı
  3. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Profesör Doçent doktor öğretim üyesi alım başvurular nasıl yapılacak?

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