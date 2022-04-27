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Ekonomi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 14:31:00 -
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvuracak olan adayların Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu için: Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası

Doçent kadrosu için: Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için: Dilekçe, özgeçmiş, doktora ya da uzmanlık belgesi 4 takım bilimsel yayın dosyası.

Adaylar bilimsel yayın dosyalarının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, diğer nüshalarını elektronik ortamda (taşınabilir bellek, cd vs.) teslim edebilirler.

Son Başvuru Tarihi: 16.05.2022 (Mesai Bitimi)

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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