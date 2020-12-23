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Aktüel Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Uğurlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Uğurlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 13:29:46 -
Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Uğurlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Uğurlu, AA muhabir ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışından çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere oy verdi.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" isimli fotoğrafına oy veren Uğurlu, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam", spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" başlıklı fotoğrafları için oyunu kullandı.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirten Uğurlu, "Andalu Ajansı'mızın her yıl geleneksel olarak yaptığı, 'Yılın Fotoğrafları' yarışmasına baktık. Ajansımız bu yıl da çok güzel karelere imza atmış. Oyumuzu kullandık. Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel ve özel, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

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