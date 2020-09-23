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Spor Sivas Belediyespor - Bayburt Özel İdare Spor maçı ertelendi
Spor

Sivas Belediyespor - Bayburt Özel İdare Spor maçı ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-09-23 14:32:06 -
Sivas Belediyespor - Bayburt Özel İdare Spor maçı ertelendi

SİVAS (AA) - Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor ile Bayburt Özel İdare Spor arasında 26 Eylül Cumartesi günü oynanacak karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan Sivas Belediyespor'a gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Cumartesi günü saat 15.00'te Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde oynanması gereken Sivas Belediyespor - Bayburt Özel İdare Spor Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakası, Bayburt İl Özel İdare Spor Kulübünün Kovid-19 PCR testleri sonucunda, sonuçları negatif olan oyuncu sayısının Kovid-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimatın 7. maddesinin 8. fıkrasında belirtilen sayının altına düşmüş olması nedeniyle federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir."


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