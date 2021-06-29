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Dünya Şivan Perwer böyle ağladı: PKK'yı vurarak Türkiye'ye hizmet etmeyin!
Dünya

Şivan Perwer böyle ağladı: PKK'yı vurarak Türkiye'ye hizmet etmeyin!

PKK'nın peşmergeye yönelik saldırısı sonrası intikam yemini eden peşmergelerin bu yemininden vazgeçmesi için Şivan Perwer, PKK için araya girdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 23:47:00 - 2021-06-29 23:52:34
Şivan Perwer böyle ağladı: PKK'yı vurarak Türkiye'ye hizmet etmeyin!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında iyice köşeye sıkışan terör örgütlerine operasyon yapmaya devam ediyor.

PKK'nın inlerini gece gündüz imha eden Türkiye'nin bu operasyonlarına en çok tepki gösteren isimlerden biri de şarkıcı Şivan Perwer idi...

Katıldığı birçok platformda operasyonların durması için çağrılarda bulunan Perwer, son olarak Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de bu talebini peşmerge için yineledi.

PKK'nın peşmergelere saldırısı sonrası intikam yemini eden IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin harekete geçmesi sonrası Peşmerge Bakanlığı’nı ziyaret eden Perwer, PKK'nın vurulmaması için talepte bulunarak şu ifadeleri kullandı;

"Çatışma olmasın"

"Ülkemizde yaşanan bazı durumlar tüm Kürt halkını incitiyor. Düşmanlarımız bir kez daha kendi çıkarları için Kürtlerin kendi aralarında çatışmasını istiyor.

Peşmergeler bugüne kadar büyük bir sabırla Kürtler arasındaki huzuru bugüne kadar savundu. Bundan sonra da Kürdistan peşmergelerinin daha pozitif bir rol üstlenmesini istiyoruz.

Kürt anaları bir kez daha iç çatışmada yitirdikleri evlatları için gözyaşı dökmesin.

"PKK'yı vurarak Türk devletine hizmet etmeyin"

Biz sanatçı hassasiyeti, bu halkın sesi olarak ülkemizin peşmergelerinden ricada bulunduk. Sayın Peşmerge Bakanı da iç çatışma istemediklerini söylediler. Bundan sonra bir çatışma olursa bu işgalci devletlere, Türk devletine hizmet olur. Herkes Kürt halkının düşmanı kim biliyor.”

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