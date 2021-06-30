Şivan Perver ayaklarına kadar geldi! "PKK'yı vurmayın" diyerek ağladı

PKK'nın peşmergeye yönelik art arda gelen saldırıları sonrası intikam yemini eden peşmerge, PKK'ya karşı harekete geçti. Şivan Perver, PKK'ya karşı düzenlenen operasyonları durdurulması için araya girerek PKK'yı vurmayın ricasında bulundu.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem yurt içi hem de yurt dışında düzenlediği operasyonlar, PKK'nın elini kolunu bağladı. Yıllar sonra dağılma noktasına gelen ve örgüt içindeki çözülmelerin hızlandığı PKK'da yeni hedef Irak'taki peşmergeler olmuştu.

Peşmergelere, Türkiye'ye verilen destek nedeniyle saldırılar düzenleyen PKK'lılar, bir diğer yandan da Erbil yönetiminin düzenlediği operasyonlar ile karşı karşıya kaldı.Hem Irak hem de Türkiye cephesinde sıkıştırılan teröristlerin imdadına Şivan Perver yetişti.

Şivan Perver devreye girdi

Katıldığı birçok platformda operasyonların durması için çağrılarda bulunan Perver, son olarak Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de bu talebini peşmerge için yineledi.

PKK'nın peşmergelere saldırısı sonrası intikam yemini eden IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin harekete geçmesi sonrası Peşmerge Bakanlığı’nı ziyaret eden Perwer, PKK'nın vurulmaması için talepte bulunarak şu ifadeleri kullandı;

"Çatışma olmasın"

"Ülkemizde yaşanan bazı durumlar tüm Kürt halkını incitiyor. Düşmanlarımız bir kez daha kendi çıkarları için Kürtlerin kendi aralarında çatışmasını istiyor.

Peşmergeler bugüne kadar büyük bir sabırla Kürtler arasındaki huzuru bugüne kadar savundu. Bundan sonra da Kürdistan peşmergelerinin daha pozitif bir rol üstlenmesini istiyoruz.

Kürt anaları bir kez daha iç çatışmada yitirdikleri evlatları için gözyaşı dökmesin.

"PKK'yı vurmayın"

"Biz sanatçı hassasiyeti, bu halkın sesi olarak ülkemizin peşmergelerinden ricada bulunduk. Sayın Peşmerge Bakanı da iç çatışma istemediklerini söylediler. Bundan sonra bir çatışma olursa bu işgalci devletlere, Türk devletine hizmet olur. Herkes Kürt halkının düşmanı kim biliyor.”