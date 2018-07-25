0553 313 94 23

Sıtma nasıl tedavi edilir?

Sıtma hastalığı nedeniyle milyonlarca insan hayatını kaybetmiştir. Günümüzde daha çok Afrika ve Asya' da görülen bu hastalık, nöbetler hainde ortay çıkar.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 23:33
Sıtma nasıl tedavi edilir?

Dünyada 200 milyondan fazla kişinin bu hastalığa yakalandığı tahmin edilmektedir. Çoğunlukla Asya ve Afrika'da görülen bu rahatsızlık, artık havayolu ulaşımı ile bütün dünyaya yayılmaktadır. İnsanoğlunun karşılaştığı en yaygın hastalıklardan biridir.

Ülkemizde en çok Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde görülmektedir. Adana, Mersin, Gaziantep, en çok görülen yerlerdir.

BELİRTİLERİ

Sıtmanın belirtileri, nöbetler halinde ortaya çıkar. Enfeksiyona neden olan plazmodiumun türüne göre, belirtilerin şiddeti, nöbetler ve görülme zamanları değişir.

Nöbet başlamadan 2-3 gün önce hastada bazı belirtiler ortaya çıkar. Kişi, yorgun ve mutsuzdur. İştahı azalmıştır. Bunun dışında baş, bacak, sırt ağrıları görülebilir. Sıtma nöbetinde ilk görülen durum, titremedir. 2 saate kadar uzayabilir. Bütün vücut sarsılır. Titreme sırasında, ateş yükselir. Bu ateşin şiddeti, sıtmaya yol açan mikroba göre değişir. Deri kurumuştur ve sıcaklık hissi fazladır.

Ayrıca sıtmadan önce görülen baş ağrısı, nöbet boyunca da devam eder. Nabız yükselir ve hastada sinirlilik görülür. Sırt ve bacak ağrıları devam etmektedir. Sıtmanın ilerlediği durumlarda karaciğer ve dalakta büyüme görülür. Dalak yırtılırsa, iç kanama meydana gelir. Kansızlık görülebilir. Ayrıca hasta, solunum güçlüğü çekebilir.

TEDAVİSİ

Birçok kişinin ölümüne neden olan sıtma, günümüzde tedavisi kolay bir hale gelmiştir. Sıtmanın ilacı bulunulan coğrafi bölgeye göre değişmektedir. Çünkü sıtmaya yol açan bazı plazmodium türleri, bazı ilaçlara karşı direnç kazanmıştır. Fakat genellikle sıtma tedavisinde kullanılan ilaç "klorokin" dir. Özellikle sıtma savaş dispanseri, sağlık ocakları, sıtma personelleri ücretsiz olarak bu hastalığı tedavi etmektedir. Sıtmanın ilaçları sadece sıtma savaş dispanserinde bulunur ve ücretsizdir. Bu ilaçlar koruyucudur ya da tedavi edicidir. Sıtmanın yaygın olduğu bir bölgeye seyahat etmeniz gerekiyorsa, bu koruyucu ilaçları almanız gerekir. Tedavi edici ilaçlar ise mikrobun çoğalmasını engelleyicidir.

 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 23:33
  1. Mersin
  2. Gaziantep
  3. Adana
  4. Sıtma

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump duyurdu: Anlaşma sağlandı!
    1. Trump duyurdu: Anlaşma sağlandı!
    2. Gençlerin imdadına Bakan Varank yetişti
    3. Unutkanlık nasıl tedavi edilir?
    4. Boyun fıtığı neden olur?
    5. Srebrenitsa'nın sembol annesi Hakk'a..
    6. Stresin mideye zararları nelerdir?
    7. Nefes darlığı nasıl geçer?
    8. Yüksek tansiyon nasıl düşürülür?
    9. Sıtma nasıl tedavi edilir?
    10. Çocuk neden yemek yemez?
    11. Isırgan otunun faydaları
    12. Kabızlığa şifa olan besinler!
    13. Fenerbahçe bombayı patlattı
    14. Huzursuz bacak sendromu nedir?
    15. Kadın eşinin ailesine nasıl..
    16. Dondurmalı şeftali tatlısı nasıl..
    17. Sütlü Türk kahvesi nasıl yapılır?
    18. Aile içinde eşlerin görev paylaşımı..
    19. Çileğin inanılmaz faydaları
    20. Anne babanın çocuğun üzerindeki..
    Yardım elini uzatan Türkiye'ye Yunanistan'dan şok suçlama!
    Yardım elini uzatan Türkiye'ye Yunanistan'dan şok suçlama!
    CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti
    CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Bakan Selçuk'tan alkışlanacak hamle! İlk işi bu oldu
    Bakan Selçuk'tan alkışlanacak hamle! İlk işi bu oldu
    Lise nakil işlemleri boş kontenjan ve taban puan bilgileri e-okul.meb.gov.tr
    Lise nakil işlemleri boş kontenjan ve taban puan bilgileri e-okul.meb.gov.tr

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Real Madrid, Müslümanlar için logosunu değiştirdi
    Real Madrid, Müslümanlar için logosunu değiştirdi
    Eylemciler sokağa indi: İsrail'den almayın!
    Eylemciler sokağa indi: İsrail'den almayın!