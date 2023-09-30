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Dünya Sıtma kaynaklı ölümlerde artış!
Dünya

Sıtma kaynaklı ölümlerde artış!

Yeniakit Publisher
2023-09-30 17:51:00 -
Sıtma kaynaklı ölümlerde artış!

Etiyopya'nın Oromiya bölgesinde virüs nedeniyle çok sayıda ölüm meydana geldi.

Ülkenin Oromiya bölgesinde virüs nedeniyle çok sayıda ölüm meydana geldi.

Etiyopya'da sıtma salgınının başlamasından bu yana ölüm vakalarında artış kaydedilirken, son 2 ayda 36 kişi hayatını kaybetti, 10 binden fazla kişi tedavi gördü.

Ülkede geçen yıl yaşanan kolera salgınında da 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. (İLKHA)

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