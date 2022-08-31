  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sitenin laikçi müdavimleri buna ne diyecek? Ekşi çukurunda öyle bir başlık açıldı ki...
Gündem

Sitenin laikçi müdavimleri buna ne diyecek? Ekşi çukurunda öyle bir başlık açıldı ki...

Sık sık İslam'a ve Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e dil uzatılan Ekşisözlük adlı sitede bu sefer laikçileri kızdıracak bir başlık atıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 01:52:00 - 2022-08-31 01:59:26
Sitenin laikçi müdavimleri buna ne diyecek? Ekşi çukurunda öyle bir başlık açıldı ki...

İslam'a ve Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e yönelik aşağılık başlıklar ve yorumların yapıldığı Ekşisözlük'te bu sefer laik kesimi kızdıracak bir başlık atılıd.

Bir yazarın açmış olduğu başlıkta, Yunanlılar'ın Kurtuluş Savaşı sırasında Ege Denizi'ne dökülmediği iddia edildi.

Bir yazar tarafından açılan 'Yunan'ı denize döktük yalanı' başlığında, "Yunanların 7 eylül'de boşalttıkları İzmir'e ancak 9 Eylül'de giren Türk ordusunun kimi nereye döktüğü iddiasıdır. Belli ki gemilerine binmiş ve gitmişler, giderken de her yeri yakmışlar, kimse bir şey yapamamış." yorumu yapıldı.

Bu ifadelere sitenin laikçi takipçilerinin ne tepki vereceği ise büyük bir merak konusu oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23