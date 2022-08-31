Sitenin laikçi müdavimleri buna ne diyecek? Ekşi çukurunda öyle bir başlık açıldı ki...

İslam'a ve Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e yönelik aşağılık başlıklar ve yorumların yapıldığı Ekşisözlük'te bu sefer laik kesimi kızdıracak bir başlık atılıd.

Bir yazarın açmış olduğu başlıkta, Yunanlılar'ın Kurtuluş Savaşı sırasında Ege Denizi'ne dökülmediği iddia edildi.

Bir yazar tarafından açılan 'Yunan'ı denize döktük yalanı' başlığında, "Yunanların 7 eylül'de boşalttıkları İzmir'e ancak 9 Eylül'de giren Türk ordusunun kimi nereye döktüğü iddiasıdır. Belli ki gemilerine binmiş ve gitmişler, giderken de her yeri yakmışlar, kimse bir şey yapamamış." yorumu yapıldı.

Bu ifadelere sitenin laikçi takipçilerinin ne tepki vereceği ise büyük bir merak konusu oldu.