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Bin polisle operasyon Bursa’da suça ve suçluya göz açtırılmıyor

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IHA Giriş Tarihi:

Bin polisle operasyon Bursa’da suça ve suçluya göz açtırılmıyor

Bursa’da suç ve suçlulara göz açtırmamak için yaklaşık 1000 polisin katılımıyla geniş kapsamlı huzur operasyonu gerçekleştirildi.

#1
Foto - Bin polisle operasyon Bursa’da suça ve suçluya göz açtırılmıyor

Yıldırım ilçesindeki Millet, Hacivat ve Ulus mahallelerinde düzenlenen uygulamada mahalle giriş ve çıkışları tutulurken, şüpheli araçlar ve şahıslar didik didik arandı. Operasyon anları ise dron kamerasına yansıdı.

#2
Foto - Bin polisle operasyon Bursa’da suça ve suçluya göz açtırılmıyor

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ve çok sayıda birimin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, mahallelerin giriş ve çıkışları başta olmak üzere önceden belirlenen kritik noktalarda denetim noktaları oluşturuldu.

#3
Foto - Bin polisle operasyon Bursa’da suça ve suçluya göz açtırılmıyor

Ekipler tarafından durdurulan araçlarda detaylı aramalar yapılırken, sürücü ve yolcuların kimlik sorgulamaları gerçekleştirildi.

#4
Foto - Bin polisle operasyon Bursa’da suça ve suçluya göz açtırılmıyor

Kahvehaneler, parklar ve umuma açık alanlarda da denetim yapan polis ekipleri, vatandaşların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi.

#5
Foto - Bin polisle operasyon Bursa’da suça ve suçluya göz açtırılmıyor

Adeta kuş uçurtulmayan operasyon kapsamında mahallelerde geniş güvenlik önlemleri alınırken, yüzlerce polisin katıldığı uygulama havadan dronla görüntülendi. Görüntülerde ekiplerin mahalle girişlerinde oluşturduğu kontrol noktaları ve yapılan denetimler dikkat çekti.

#6
Foto - Bin polisle operasyon Bursa’da suça ve suçluya göz açtırılmıyor

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güven ortamının devamı için benzer uygulamaların farklı bölgelerde de süreceğini bildirdi.

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