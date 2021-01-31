Site aidatları cepleri yakıyor Kat malikleri zamlara tepkili

Buğra Kardan

Kiralarla yarışır hale gelen site aidatlarında yüzde 45-50 artışa gidilmesi şikâyetlerin odağında. Zira bütçeleri sarsan aidatlar, kat maliklerini ve kiracıları sıkıntıya sokuyor. Site yönetimleri, bu durumu görmezden geliyorlar. Malikler ve kiracılar, yönetimleri duyarlı olmaya davet ediyorlar. Haksız zamların geri alınmasını talep ediyorlar. “Aidatlara yapılan artış oranı makul seviyelere indirilmeli” diyorlar.

Aman dikkat

Yönetim danışmanlığı firmalarının yetkilileri ise site sakinlerine “Çok ama çok dikkatli olun, hakkınızı yedirmeyin” çağrısında bulunuyorlar. Sakinlere “Sitenizde yapılan her toplantıya katılın. Yanlış bulduğunuz kararlara muhalefet edin. Mutlaka ve mutlaka yönetim planı ile bütçeyi kontrol edin” diye sesleniyorlar. Aynı yetkililer, aidatlara yapılan fahiş artışların reddedilmesi ve mahkemeye taşınması gerektiğini de vurguluyorlar.

Yasa dışı uygulama

Yeni Akit’e konuşan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, site aidatlarına zam yapmanın mümkün olmadığını dile getirdi. Ağaoğlu, “Şu muhakkak ki aidatları arttırma yetkisi genel kurullardadır. Genel kurulların da pandemi tehlikesinden ötürü toplanmaları yasaktır. Bu nedenle aidatlar arttırılmaz, arttırılamaz” dedi.

Haklı sebep olmalı

Site aidatlarına zam uygulamak için haklı gerekçelerin öne sürülmesi gerektiğinin altını çizen Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Sakinlerce araştırmalar yapılmalı, her şey sorulmalı ve sorgulanmalı. Usulüne uygun olmayan, yersiz ve gereksiz harcamalar için aidat artışlarına gidildiği tespit edildiğinde mahkemeye başvurulmalı. Yönetim kurulları tarafından da zorunlu harcamaları karşılamak için aidatlara yüksek zam uygulandığı net şekilde ortaya koyulmalı, kanıtlanmalı. Asansör, hidrofor bakımı yahut onarımı gibi makul sebeplerle yüzde 30-40 artış kararı alındığı ispatlanmalı.”

Yakınmalar artıyor

Gecikmiş aidatlara uygulanan yüksek faize dikkat çeken Ağağolu, şunları kaydetti: “Ne yazık ki Kat Mülkiyeti Kanunu’nda aylık yüzde 5 faizden söz ediliyor. Bu, çok ama çok yanlış bir uygulama. Malum, kanun yürürlüğe girdiğinde enflasyon oranı yüzde 80-90 düzeylerindeydi. Bu gerçek göz önünde bulundurulmalı ve eksik ile noksan hususlar giderilmeli. Pandemiden dolayı kepenk indiren, geliri daralan vatandaşlarımızın borçlarını vaktinde ödeyemedikleri ortada. Bunları bir de aylık yüzde 5 gecikme faizi uygulayarak mağdur etmek hiç de ahlaki değil. İşte onun için hükümet harekete geçip faiz oranlarını bir an önce aşağı çekmeli, yüzde 2’ye düşürülmeli.