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Sistemik skleroz hastalığına dikkat! El ve ayak parmakları kesildi

Kuzey İrlanda'da yaşayan Andrew Shilliday'ın, sistemik skleroz hastalığı nedeniyle kangren olmaya başlayan el ve ayak parmakları kesildi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 10:28
Sistemik skleroz hastalığına dikkat! El ve ayak parmakları kesildi

Sistemik skleroz adı verilen bağışıklık sistemi rahatsızlığı yüzünden kabusu yaşayan İrlanda vatandaşı Andrew Shilliday, vücudunda döküntü şikayetiyle doktorun kapısını çaldı. Sistemik skleroz tespit edilen Shilliday'in el ve ayak parmakları birden siyahlaşmaya başladı, onu neredeyse ölüme götürecek olan kangren anlaşıldıktan sonra da el ve ayak parmakları kesildi. Gayda sanatçısı Shilliday, kendisi için özel olarak geliştirilen gayda ile bir daha gayda çalamama korkusunu geride bıraktı.

HAYATININ 8 AYI HASTANEDE GEÇTİ

Vücudunda döküntü şikayetiyle doktorun kapısını çalan Shilliday'da sistemik skleroz tespit edildi. Talihsiz adamın el ve ayak parmakları birden siyahlaşmaya başladı, onu neredeyse ölüme götürecek olan kangren anlaşıldıktan sonra da el ve ayak parmakları kesildi. Uzmanlar, hastalığın belirtilerine karşı uyanık olmak gerektiği konusunda uyarıyor.

Sistemik skleroz, bağ dokusunun kalınlaşmasına neden olarak, kan akışını yavaşlatarak, kangreni tetikliyor. Shilliday, hayatını alt üst eden bu hastalık yüzünden hayatının sekiz ayını hastanede geçirdi.

Parmakları kesilen Andrew Shilliday, yeniden yürümeyi öğrenmek zorunda kaldığını belirtti.

"PARMAKLARIMIN RENGİ DEĞİŞMEYE BAŞLAYINCA..."

Hastalığı hakkında açıklama yapan Shilliday, "El parmaklarımın ve ayak parmaklarımın renginin değişmeye başladığını görünce, durumumun ciddi olduğunu anlamıştım" dedi.

Gayda sanatçısı olan Andrew Shilliday, "Çok fazla acı çektim, işlerin iyiye gitmeyeceğini düşünmüştüm. Tam zamanlı olarak gayda dersleri veriyorum ve bu benim geçim kaynağımdı. Bir daha asla gayda çalamamaktan ve gayda çalmayı öğretememekten çok korktum" dedi.

Yeniden yürümeyi öğrenen Shilliday, gayda tutkusundan asla vazgeçmedi ve kendisi için özel geliştirilmiş gayda sayesinde eski günlerine geri döndü.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 10:28
  1. sistemik skleroz
  2. İrlanda
  3. Andrew Shilliday
  4. gayda

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