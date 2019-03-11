Şişli’ye sağlık vadisini kazandıracak

Buğra Kardan

31 Mart’ta yapılacak mahalli seçimlerin arifesinde taahhütler havada uçuşuyor. Önemli illeri ve ilçeleri yönetmeye talip olan isimler, programlarıyla seçmenlerin gönlüne girmeyi hedefliyor. Bu isimlerden AK Parti Şişli Belediye Başkanı Adayı Nihal Yıldırım, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada göreve gelmelerinin ardından sosyal ve ekonomik kalkınmayı arttıracak çalışmalar yapacaklarını dile getirdi.

Problemleri çözeceğiz

Şişli’nin pek çok sorunu bulunduğunu belirten Yıldırım, şöyle konuştu: “Başlıca sorunlar ilçede yeterli miktarda otopark ve yeşil alanın bulunmaması, sosyal hizmetlerin aksaması, güvenlik problemlerinin giderek artması, çocukların okul sonrası vakit geçireceği mekânların ve kafelerin olmaması şeklinde sıralanabilir. Bunlar bir yana Şişli’de kaldırım işgallerinden metrekare rayiç bedellerine, tapuyla ilgili sıkıntılara kadar pek çok sıkıntıyla karşı karşıyayız. Her gün 4-5 milyon insanın ziyaret ettiği alışveriş ve ticaret merkezi Şişlimiz ne yazık ki belediyecilik hizmeti alamıyor; iyi yönetilmiyor. İşte biz AK kadrolar, bu derde deva olmak için yönetime talibiz.”

Hizmet üreteceğiz

Yerel yönetimlerin halka hizmet üretmekle mükellef olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi: “Şişli’de bu sorumluluğun unutulduğunu görüyoruz. Maalesef 3-4 dönem belediye başkanlığı yapan isimler halkın sorunlarına çare bulamadılar, bulamıyorlar. Bizim AK kadrolarımızın ise 17 senedir ülkemize kattığı eserler ortada. Bu tecrübeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ve bizim çalışma azmimiz eklendiği takdirde Şişli’yi atağa kaldırırız. Tabii projeler üretmek çok önemli. Ama bu bunları uygulamak irade ve yürek gerektiriyor. Bizde o yürek ve irade var. Projelerimizi de her ortamda paylaşıyoruz. Seçilmemiz halinde otoparkların, yeşil alanların ve sosyal donatıların adedini artıracağımızı; hayvan bakım otelleri açacağımızı ilan ediyoruz.”

‘Moda üssü’ne adayız

Şişli’yi sağlık merkezi haline getirecekleri sözü veren Yıldırım, şöyle devam etti: “Fulya’dan yola çıkalım. Bölge ‘sağlık vadisi’ olarak anılıyor. Malum Fulya’da çok sayıda muayenehane ve hastane yer alıyor. Biz bu imkânı değerlendireceğiz. Yetinmeyeceğiz, Şişli’yi moda ve sanatın üssü yapacağız. Bu kapsamda Osmanbey esnafıyla görüşmelerde bulunuyoruz. Esnaftan bize bu yönde art arda talepler geliyor. Kültür ve sanat alanında da önemli projeleri devreye alacağız. Bir tek Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayımız var. Bu saraya yenilerini eklemeliyiz. Sergi açacağımız ve defile yapacağımız moda merkezimizin olmaması büyük bir talihsizlik. Biz bu konuyla yakından ilgileneceğiz ve Şişli’yi modanın baş şehri yapacağız.”