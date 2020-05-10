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Şişli'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-10 10:37:36 -
Şişli'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Şişli'de, uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Feriköy, Eskişehir ve Yayla mahallelerinde bir araçta uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu aracın Eyüpsultan Kalkan Sokağı'nda park halinde olduğunun tespit edilmesi üzerine çevre güvenliği alan ekipler, araca gelen Haydarcan K. (21) ile Gülcan K'yi (19) yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üstünde 104 paket esrar, 30 uyarıcı hap, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 5 fişek bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Haydarcan K. tutuklanırken, Gülcan K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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