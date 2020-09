Şişli'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Şişli'de yaşanan silahlı kavgada 1 kişi omzundan yaralandı.

Alınan bilgiye göre Nişantaşı Mahallesi Ihlamur Yolu Sokak'ta dün 3 kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, tabanca ile ateş ederek Onur Seyit Yaran'ı (25) omzundan vurduktan sonra kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan Yaran, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan Onur Seyit Yaran'ın 2016 yılında Best Model Türkiye ve Best Model of The World yarışmasında birinci olduğu ve bazı dizilerde oyunculuk yaptığı öğrenildi.