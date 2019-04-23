Şişli'de uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var İstanbul'un Şişli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alınırken çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Şişli'de düzenlenen ''15 Temmuz Şehidi Fahrettin Yavuz'' isimli uyuşturucu operasyonunda, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün kurduğu Narkotik Birliği, Şişli ilçesi Kuştepe semtinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda, ekipler söz konusu evlerde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Üç gündür süren operasyonlarda, 7 kişi gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.