Şişli'de uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var
İstanbul'un Şişli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alınırken çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.23 Nisan 2019 Salı 16:47
Şişli'de düzenlenen ''15 Temmuz Şehidi Fahrettin Yavuz'' isimli uyuşturucu operasyonunda, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün kurduğu Narkotik Birliği, Şişli ilçesi Kuştepe semtinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda, ekipler söz konusu evlerde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
Üç gündür süren operasyonlarda, 7 kişi gözaltına alındı.
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