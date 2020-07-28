Şişli'de trafoda patlama
İSTANBUL (AA) - Şişli'de bir trafoda patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Gayrettepe Müselles Sokak'taki bir binanın önündeki trafoda, elektrik aksamındaki arıza nedeniyle patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken çalışmalar sürüyor.
Olayda can kaybı ve yaralanan olmadığı öğrenildi.