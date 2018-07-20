Şişli'de sular durulmuyor! Yine birbirlerine girdiler

Şişli Belediyesi'nde değeri 500 milyon dolara ulaşan binaların Mustafa Sarıgül'ün mütevelli heyeti üyesi olduğu İstanbul Şişli Vakfı'na 1 TL karşılığında devredilmesi yeniden gündeme geldi.

Bu karara karşı çıkan Şişli Belediye Başkanı CHP'li Hayri İnönü, mahkemeden olumlu dönüş almasına rağmen Mustafa Sarıgül'ün ekibinde yer alan CHP'li Meclis üyeleri binaları yeniden Sarıgül’e hediye etti.

Belediye Başkanlığı görevini uzun yıllar Mustafa Sarıgül’ün yaptığı Şişli’de, 2014’te başkanlığa Hayri İnönü seçildi. İnönü-Sarıgül arasındaki tartışmalı konulardan en büyüğü ise Sarıgül’ün kurucusu ve mütevelli heyeti üyesi olduğu İstanbul Şişli Vakfı’nın kurduğu Şişli Meslek Yüksek Okulu’na 30 yıllığına 1 TL karşılığında tahsis edilen ve değerinin 500 milyon dolara ulaştığı belirtilen 9 binaya ilişkin yaşanıyor. Sarıgül’ün belediye başkanı olduğu 2010-2013 yılları arasında, belediyeye ait 9 gayrimenkulün kullanım hakları, Şişli Belediyesi Meclis kararı ile Şişli Meslek Yüksekokulu’na devredilmişti.

MAHKEME KARARI: USULEN HATALI

Bu meclis kararında, belediyenin mülkiyetinde bulunan eğitim, sağlık, turizm, kültür, öğrenci yurdu gibi kamusal fonksiyonlara tahsis edilmiş taşınmazların mülkiyetlerinin belediye üzerinde kalmak üzere, gereğinde ihtiyaç oranında kullanılmak üzere İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu lehine kullanma hakkı tesisi oluşturulmasına karar verilmişti. Kullanma hakkı tesisi oluşturulması konusunda ise başkanlık makamı yetkili kılınmıştı. Ancak yeni başkan Hayri İnönü, göreve geldiğinde, Belediye Kanunu’na göre özel bir vakıf üniversitesine imtiyaz sağlayan böyle hukuksuz bir tahsisin yapılamayacağı görüşüyle, kararın iptali için mahkemeye başvurdu. Bu dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Mahkeme, tahsisin usulen hatalı olduğuna, bu hatanın Belediye Meclisi’nde düzeltilmesi gerektiğini belirtti.

İPTAL ANLAMINA GELMEZ

CHP’li üyeler ise mahkemenin kararının iptal anlamına gelmediği görüşünü savunarak, haziran ayı Meclis toplantısında CHP’li Belediye Başkanı Hayri İnönü’ye rağmen, 21’e karşı 14 oy ile tahsis kararını yeniden çıkardılar.

Kararın çıkarılmasına evet oyu kullanan 21 CHP’linin isimleri şöyle:

Bayram Özata, Celal Suer, Ömer Yazıcı, Erkut Usta, Tonguç Çoban, Murat Ali Talay, Emir Sarıgül, Cemal Vasken Barın, Halil Çakır, Ali Yavuz Meriç, Sadullah Ergün, Alaattin Alkılıç, Ali Ekinci, Beyhan Seher Aydın, Abdurrahman Dönmez, Sadettin Akyol, Şefika Keskin, Sayat Delice, Doğan Şavkın, Zekai Memiş ve Nilüfer Yanık.

Kararın çıkarılmasına ret oyu kullanan CHP’liler:

Selahattin Engez, Muharrem Çatalkaya, Dilek Çiçek, Hasan Ercan, Doğan Kılıç, Orhan Beğenmiş ve Hayri İnönü.

BELEDİYENİN OLMAYAN TAŞINMAZINI BELEDİYE ADINA SATMIŞLAR

Haziran ayında gerçekleşen oturumda Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde bulunan binanın Şişli Meslek Yüksek Okulu'na ait olmasına rağmen Belediye Meclisi kararıyla yeniden bedelsiz olarak Şişli Meslek Yüksek Okulu'na verildiği de ortaya çıktı. 152 No'lu Belediye Meclisi kararına muhalefet şerhi koyan Başkan Hayri İnönü, ilgili taşınmazın 2012 yılında bedelsiz olarak Şişli Meslek Yüksek Okulu'na devredilmiş olduğunu belirterek, ''Belediyemize ait olmayan taşınmazın Belediye Kanunu'nun 57/d maddesi hükmü uyarınca Şişli Meslek Yüksek Okulu'na devrine dair alınan karar hukuken yok hükmündedir. Tapuda taşınmaz belediyemize ait olmadığından devir ya da tahsisle ilgili belediye meclisi tarafından herhangi bir karar alınması kanun mümkün değildir'' ifadelerini kullandı.

İNÖNÜ: ALINAN KARAR HUKUKEN YOK HÜKMÜNDEDİR

İnönü Meclis'te yaptığı konuşmada, Sarıgül'ün ekibinde yer alan Meclis üyelerini uyararak ''Alınan karar hukuken yok hükmündedir. Belediye ve devlet ihale kanunu hükümlerine aykırıdır. Meclis üyelerimizin yaptığı bu girişimi kabul etmem mümkün değil. Bu ne partimin ne benim sosyal belediyecilik anlayışıyla bağdaşıyor. 9 binanın Şişli halkına iadesi için mücadeleye devam edeceğimi bilmelisiniz'' ifadelerini kullandı.

SARIGÜL'ÜN EKİBİ ÇOĞUNLUKTA

Belediye yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Belediye Meclisi'nde yaşanan sıkıntıların kaynağı Meclis üyelerini eski Başkan Mustafa Sarıgül'ün belirlemiş olması. Mahkeme, usülden iptal kararı verse de Meclis üyeleri, Sarıgül'ün çıkarları doğrultusunda aynı kararı tekrar alabiliyor. Kanunen Belediye Başkanı'nın meclis gündemine getirebileceği bir konuyu Meclis üyeleri teklif-karar şeklinde meclisten geçiriyor.

(Yurt)