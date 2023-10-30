Şişli’de personel açlığa mahkûm

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Başkanlığını Muammer Keskin’in yaptığı Şişli Belediyesi’nde de emekçilerin hakkının gasp edildiği ortaya çıktı. Bütçeyi çarçur ederek kasayı sıfırlayan Keskin’in aylardır çalışanların mesai ücretlerini yatırmadığı ve seyyanen vermeyi vaat ettiği 5 bin 250 liralık zammı Aralık ayına ertelediği öğrenildi.

Parayı seçime saklıyorlar

Yaşadıkları mağduriyeti Akit’e anlatan ve işten atılma korkusu sebebiyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen belediye çalışanları ise, şunları ifade etti: “Temmuz ayından bugüne kadarki mesaileri ‘para yok yıl sonu toplu yatıracağız’ diyerek yatırmıyorlar. Ama Muammer Keskin ve ekibi belediyenin parasıyla ülke ülke gezip rakı masalarında fotoğraf çekilmeyi biliyor. Ayrıca CHP’li yöneticilerin işçilere vermesi gereken parayı yerel seçimlerde kullanmak için sakladıkları öne sürülüyor.”

Parayı göstermediler

Akit’e konuşan işçiler, Şişli Belediyesinin zam vermeye yanaşmaması üzerine belediyede örgütlü Genel İş Sendikası 3 Nolu Şube Yönetimi’nin aldığı eylem kararı aldığını ve bunun üzerine Keskin’in apar topar 5 bin 250 TL’lik seyyanen zam verdiğini fakat bu paranın da hesaplara geçmediğini kaydetti. Gazze’de İsrail soykırımı sürerken kalabalık bir heyetle rakı masasında görüntülenen Keskin’in personeli açlığa mahkûm eden uygulamaları, CHP’li yöneticilerin ‘emek, hak, hukuk, adalet’ diyerek işçileri nasıl sömürdüğünü göz önüne serdi.

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